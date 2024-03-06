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Український культурний фонд очолила Наталія Кривда

Наталія Кривда – докторка філософських наук, професорка кафедри української філософії та культури КНУ імені Тараса Шевченка
Наталія Кривда – докторка філософських наук, професорка кафедри української філософії та культури КНУ імені Тараса Шевченка

Головою наглядової ради Українського культурного фонду (УКФ) призначено Наталію Кривду, повідомив в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв під час круглого столу в «Укрінформі».

«Вона не просто є керівником наглядової ради, модератором процесів, які будуть проходити всередині УКФ, але й представлятиме УКФ, визначатиме політику Фонду відповідно до законодавства, і відповідатиме перед суспільством за ті демократичні та прозорі процеси, які, я впевнений, під її керівництвом матимуть місце в системі роботи УКФ», — сказав Карандєєв.

Він зауважив, що нова очільниця Українського культурного фонду зарекомендувала себе як «людина професійна, доброчесна та уважна до всіх течій та проявів в українському культурному середовищі».

Наталія Кривда – докторка філософських наук, професорка кафедри української філософії та культури Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

9 лютого Міністерство культури та інформаційної політики України затвердило новий склад наглядової ради УКФ. 4 березня наглядова рада УКФ запропонувала три кандидатури на посаду глави фонду, крім Кривди, претендували на посаду колишні заступниці міністра культури Галина Григоренко та Ірина Подоляк.

Український культурний фонд – це державна установа, створена у 2017 році для сприяння розвитку культури. Фонд надає державну фінансову підтримку ініціативам у сфері культури та креативних індустрій через механізм відбору проєктів та ініціатив на конкурсній основі.

Діяльність фонду, згідно з чинним законодавством, спрямовується та координується Міністерством культури та інформаційної політики України.

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