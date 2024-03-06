Український культурний фонд очолила Наталія Кривда

Головою наглядової ради Українського культурного фонду (УКФ) призначено Наталію Кривду, повідомив в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв під час круглого столу в «Укрінформі».

«Вона не просто є керівником наглядової ради, модератором процесів, які будуть проходити всередині УКФ, але й представлятиме УКФ, визначатиме політику Фонду відповідно до законодавства, і відповідатиме перед суспільством за ті демократичні та прозорі процеси, які, я впевнений, під її керівництвом матимуть місце в системі роботи УКФ», — сказав Карандєєв.

Він зауважив, що нова очільниця Українського культурного фонду зарекомендувала себе як «людина професійна, доброчесна та уважна до всіх течій та проявів в українському культурному середовищі».

Наталія Кривда – докторка філософських наук, професорка кафедри української філософії та культури Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

9 лютого Міністерство культури та інформаційної політики України затвердило новий склад наглядової ради УКФ. 4 березня наглядова рада УКФ запропонувала три кандидатури на посаду глави фонду, крім Кривди, претендували на посаду колишні заступниці міністра культури Галина Григоренко та Ірина Подоляк.

Український культурний фонд – це державна установа, створена у 2017 році для сприяння розвитку культури. Фонд надає державну фінансову підтримку ініціативам у сфері культури та креативних індустрій через механізм відбору проєктів та ініціатив на конкурсній основі.

Діяльність фонду, згідно з чинним законодавством, спрямовується та координується Міністерством культури та інформаційної політики України.