Соціологи з’ясували, як у 2021 році українці влаштовували своє дозвілля

Найпопулярнішим видом дозвілля у 2021 році був перегляд фільмів та серіалів, а також приготування улюблених страв, повідомила соціологічна група «Рейтинг» у своєму опитуванні.

«Також популярним видом дозвілля було читання чи прослуховування книг та відвідування гостей. Близько 40% відносно часто споживали алкоголь (20% не робили цього). Третина займалися фізичними тренуваннями, фітнесом (стільки ж не робили цього), натомість йогою займалися лише 4% і це найменш популярне хобі серед опитаних. При цьому чверть часто переглядали спортивні матчі чи поєдинки, ще близько 5% – робили ставки на спорт. Близько 40% опитаних цього року грали в різні ігри, найчастіше – в ігри на телефоні, дещо менше в комп’ютерні й настільні ігри. Менше 5% грали в боулінг чи більярд», – розповіли соціологи.

Крім того, третина опитаних відносно часто займалися шопінгом чи їздили на природу і пікніки. Близько 30% цьогоріч часто або іноді ходили в кав’ярні, займались фотографією, робили косметичні процедури. Чверть – займалися рукоділлям й духовними практиками. Третина відносно часто відвідували церкву. Кожен десятий цікавився тренінгами особистісного розвитку, кажуть соціологи.

Згідно з даними опитування, за рік кожен десятий був у туристичних походах, подорожував Україною або виїжджав за кордон.

«Значно рідше українці відвідували концерти чи фестивалі, кінотеатри, нічні клуби – менше 10%. Відвідували театр, музеї чи виставки – близько 5%», – вказують дослідники.

Соціологи кажуть: чим вищий дохід респондентів, тим різноманітніші у них види дозвілля та їх частота.

«Молодь частіше грає в ігри, займається спортом, ходить в кафе і ресторани. Водночас, читають та ходять до церкви частіше старші. Загалом жінки активніше за чоловіків цього року займались кулінарією, робили косметичні процедури, займалися фото, рукоділлям й творчістю загалом, а також шопінгом. Також жінки відносно частіше дивились фільми, серіали, займались музикою, духовними практиками, читали книги, ходили в церкву. Водночас, чоловіки частіше дивились спортивні матчі та поєдинки, грали в комп’ютерні ігри, рибалили, ходили в туристичні походи, робили ставки на спорт та споживали алкоголь», – йдеться в дослідженні.

Результати опитування, як кажуть соціологи, свідчать, що активне дозвілля та хобі впродовж року підвищують позитивні емоції та відчуття успішності року. Особливо це розваги, які були менш доступні у минулому році через пандемію: концерти, дискотеки, подорожі за кордон.

Інтернет-опитування методом Computer-Assisted Self Interviewing соціологічна група «Рейтинг» проводила 4-7 грудня серед 1600 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.