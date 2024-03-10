«Укренерго»: за добу російські БПЛА атакували дві підстанції компанії

За минулу добу дві підстанції «Укренерго» в південному і центральному регіонах зазнали російських атак безпілотниками, повідомила у телеграмі пресслужба компанія.

За повідомленням, аварійно-відновлювальні роботи тривають.

В «Укренерго» зазначають, що постраждалих немає, також не довелося відключати споживачів від енергопостачання.

У компанії не уточнюють, де саме війська РФ атакували підстанції. Проте Міненерго раніше повідомлялося, що російські військові в ніч на 9 березня завдали удару безпілотником по підстанції 330 кВ НЕК «Укренерго» у Запорізькій області.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, вночі російські війська вчергове атакували Україну 39 безпілотниками Shahed, сили протиповітряної оборони знищили 35 ударних БПЛА.

Внаслідок нічної атаки дронами, серед іншого, на Миколаївщині пошкоджена ЛЕП.