Нічна атака РФ дронами: ЗСУ і влада повідомили про наслідки на Одещині, Миколаївщині та Дніпропетровщині

На Одещині внаслідок атаки дронів пошкоджений промисловий об’єкт, на Миколаївщині – ЛЕП, повідомили Сили оборони України. На Дніпропетровщині, крім атаки безпілотниками, війська РФ завдали ракетного удару по підприємству – постраждав чоловік, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Сили оборони півдня вночі знищили 20 дронів-камікадзе типу Shahed, якими війська РФ атакували Україну – 11 на Одещині, шість на Миколаївщині, два на Херсонщині та ще один на Дніпропетровщині.

«Влучанням одного з дронів на промисловому об’єкті в Одеському районі пошкоджено будівлю. Пожежу рятувальники оперативно ліквідували. Люди не постраждали. Влучанням на відкритій території Миколаївщини дрон-камікадзе пошкодив ЛЕП. Ведуться відновлювальні роботи», – зазначили військові.

Крім того, очільник Дніпропетровської ОВА повідомив про збиття двох безпілотників у Криворізькому та Нікопольському районах. Також, за його словами, по області війська РФ завдали ракетного удару.

«Агресор поцілив по підприємству у Новомосковському районі. Постраждав 58-річний чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу, лікуватиметься вдома», – написав у телеграмі очільник Дніпропетровської ОВА.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, вночі російські війська вчергове атакували Україну, застосувавши 39 безпілотників Shahed, сили протиповітряної оборони знищили 35 ударних БПЛА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони, зокрема Нікопольщину. Як правило, регіон атакують з артилерії і дронами-камікадзе.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Станом на 21 лютого в ООН підтвердили, що внаслідок майже дворічного повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 10 582 людей, ще 19 875 поранені. В організації припускають, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб є набагато вищою.