Армія РФ обстріляла низку населених пунктів Донеччини, є загиблий і поранені – ОГП

Протягом дня, 9 березня, сили РФ обстріляли з артилерії низку населених пунктів Донецької області – одна людина загинула, ще четверо дістали поранення, йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

Встановлено, що вранці 9 березня «загарбники атакували селище Очеретине Покровського району, ворожий снаряд розірвався неподалік від будинку 63-річного чоловіка, який перебував на подвір’ї. Громадянин дістав уламкове поранення».

Згодом, за даними відомства, сили РФ завдали удару по місту Часів Яр Бахмутського району – від множинних уламкових поранень загинув 46-річний чоловік.

«О 15:30 російська армія обстріляла село Єлизаветівка Мар’їнської міської громади. Унаслідок ворожого обстрілу уламкове поранення грудної клітки дістала 68-річна жінка. Постраждалу доправили до лікарні. Водночас загарбники вдарили по селу Архангельське Очеретинської сільської громади – 57-річний чоловік отримав тілесні ушкодження», – кажуть в ОГП.

Крім того, відомо, що о 17:20 російські військові обстріляли місто Українськ Селидівської об’єднаної територіальної громади – «застосували, ймовірно, реактивну систему залпового вогню».

«Від ворожого удару постраждала 29-річна жінка. З мінно-вибуховою травмою та відкритим переломом гомілки її доправили до лікарні. Унаслідок російських обстрілів пошкоджень у регіоні зазнали багатоповерхівки та приватні домоволодіння», – уточнили в Офісі генпрокурора.

Російські військові регулярно із різних видів озброєння атакують українські регіони. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.