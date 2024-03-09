Росія знову атакує Україну «шахедами» – Повітряні сили ЗСУ

Увечері в суботу, 9 березня, російські військові запустили по території України ударні дрони-камікадзе, йдеться в повідомленні Повітряних сил Збройних сил ЗСУ.

Станом на 22:50 загроза застосування ударних дронів оголошена у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

Зокрема, за даними Повітряних сил, група російських «шахедів» зафіксована на півночі Херсонської області та тримає курс на Кривий Ріг. До цього в Повітряних силах попереджали про дрони в Запорізькій області, які летіли у сторону Дніпропетровської області.

О 22.51 стало відомо, що нова група «шахедів» летить у напрямку Одещини.

Російські військові регулярно із різних видів озброєння атакують українські регіони. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.