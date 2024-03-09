Протягом доби відбулося 58 бойових зіткнень – зведення Генштабу ЗСУ

У суботу, 9 березня, на Новопавлівському напрямку сили РФ 21 раз намагалися прорвати оборону українських військ, на Авдіївському відбито 11 атак, йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За даними військових, протягом доби відбулося 58 бойових зіткнень.

«На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області», – йдеться у зведенні ЗСУ.

Також відомо, що на Бахмутському напрямку силами оборони відбито 5 атак російських військових у районах населених пунктів Богданівка, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, «де ворог намагався покращити своє тактичне положення». Крім того, за даними Генштабу ЗСУ, «противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Богданівка, Часів Яр, Дружба Донецької області. Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Миколаївка, Васюківка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Нью-Йорк Донецької області».

«На Авдіївському напрямку захисниками відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль, Новоолександрівка, Новобахмутівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Прогрес, Вовче, Желанне, Мирноград, Новогродівка, Уманське, Донецької області», – зазначається у зведенні.

Українські військові кажуть, що протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки сил РФ.

«Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 1 станції радіоелектронної боротьби та 1 засобу протиповітряної оборони противника», – підсумували в Генштабі ЗСУ.