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Тарнавський: у зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» за добу відбулося 2/3 боїв усього російсько-українського фронту

«Оперативна обстановка – складна, але контрольована»
«Оперативна обстановка – складна, але контрольована»

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) «Таврія» за минулу добу відбулося 45 бойових зіткнень – це дві третіх боїв усього російсько-українського фронту, повідомив командувач угруповання Олександр Тарнавський.

«Противник завдав 29 авіаударів, чотири ракетні удари, 98 ударів дронами-камікадзе, вчинив 1056 обстрілів. Оперативна обстановка – складна, але контрольована. Наші війська продовжують нищити російських загарбників. Виконують вогневі завдання артилерія, авіація, ударні безпілотні авіакомплекси», – написав Тарнавський у телеграмі 9 березня.

У лютому українські військові після понад чотирьох місяців виснажливих боїв залишили місто Авдіївка поблизу Донецька, яке ЗСУ утримували з початку збройного протистояння в 2014 році. Після втрати Авдіївки Сили оборони України також втратили контроль над кількома селами, розташованими на північ і північний захід від Авдіївки.

Розвідка Великої Британії заявила 29 лютого, що територія на захід від Авдіївки залишається у центрі зусиль російського наступу.

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