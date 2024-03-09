На Чернігівщині внаслідок обстрілу сил РФ постраждав чоловік – ДПСУ

У суботу, 9 березня, сили РФ обстріляли один із населених пунктів на Чернігівщині, повідомляє Державна прикордонна служба (ДПСУ).

«Сьогодні після обіду росіяни поцілили по одному з домогосподарств у Семенівській громаді. Внаслідок вибуху завалилася стеля льоху, де перебував 51-річний чоловік. Йому травмувало ноги», – йдеться у повідомленні.

За даними відомства, «на місце події першими прибули прикордонники і поліцейські, які дістали чоловіка з-під завалів та евакуювали його до лікарні».

Російські війська фактично щодня обстрілюють українські міста і села з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.