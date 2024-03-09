У Росії заявили про масовану атаку дронів: ціллю міг бути аеродром, де раніше помітили літак А-50

У Росії заявили про масовану атаку безпілотників у ніч на 9 березня, Міноборони країни відзвітувало про нібито перехоплення і збиття 47 дронів у чотирьох регіонах Росії (у Бєлгородській, Курській, Волгоградській і Ростовській областях). В атаці Міноборони Росії звинувачує Україну.

Як пише російська служба Радіо Свобода, в Таганрозі в ніч на 9 березня дрон впав і вибухнув за 900 метрів від місця, де раніше на супутниковому знімку був помічений російський літак далекої радіолокаційної розвідки А-50.

У Росії може залишатися п’ять або шість таких літаків у льотному стані. Кожен із них коштує близько пів мільярда доларів. А-50 використовуються для розвідки й координації комбінованих ударів, наприклад, що завдаються одночасно стратегічними бомбардувальниками і крилатими ракетами. Українські військові раніше заявили про збиття двох таких російських літаків.

Очевидці повідомляли про «масовий» наліт безпілотників на Таганрог вночі 9 березня і про щонайменше п’ять вибухів.

Телеграм-канал Baza пише, що ймовірним об’єктом атаки в Таганрозі могло бути авіаційне підприємство, яке входить до складу науково-технічного комплексу імені Берієва.

Губернатор Ростовської області Росії Василь Голубєв заявив, що «внаслідок масової атаки БПЛА на Таганрог загиблих немає». За його словами, поранення зазнав співробітник МНС Росії, який «брав участь в усуненні наслідків на землі». Його госпіталізували.

У Курську уламки збитого безпілотника впали на дах поліклініки, заявив губернатор Курської області Росії Роман Старовойт. За його словами, в результаті пошкоджена покрівля, постраждалих немає.

Українська влада і військові ситуацію наразі не коментували. Водночас Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в ніч проти 9 березня російські військові атакували Україну 15 безпілотниками типу Shahed, сили ППО знищили 12 дронів у межах Дніпропетровської, Донецької і Полтавської областей. Один із безпілотників упав на територію промислового підприємства у Криворізькому районі Дніпропетровської області, повідомив голова місцевої обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в російські регіони регулярно прилітають бойові дрони, внаслідок чого є руйнування і жертви. Міноборони Росії стверджує, що атаки ведуться з українського боку. Здебільшого Київ ці повідомлення не коментує.