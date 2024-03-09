ЗСУ розширюють плацдарм на лівобережжі Дніпра – Сили оборони

Збройні сили України «продовжують розширювати плацдарм» на лівобережжі Дніпра, йдеться в повідомленні Сил оборони півдня.

«В операційній зоні Сил оборони півдня не припиняється щоденна контрбатарейна боротьба. Хоча протягом поточної доби ворог штурмових дій не вів, проте здійснював артилерійські та мінометні обстріли в районі Кринок», – розповіли у ЗСУ.

Як зазначається, «українські воїни утримують позиції, здійснюють заходи щодо укріплення та розширення плацдарму на лівобережжі Дніпра».

Разом з тим, за даними Сил оборони, «російські загарбники активно проводять аеророзвідку, продовжують тиск артилерією, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, вперше за 10 днів спрямували керовану авіаційну бомбу з літака тактичної авіації, вдаривши у середмісті Херсона по житловій п’ятиповерхівці».

Внаслідок обстрілів сил РФ, за інформацією відомства, загинула семирічна дитина.

На початку березня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд виділив 1,3 мільярда гривень для облаштування оборонних споруд на Херсонщині.