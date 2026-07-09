«Укренерго» повідомляє про знеструмлення в низці областей через обстріли Росії та негоду

Через російські атаки на ранок 9 липня є знеструмлені споживачі в Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській і Херсонській областях, повідомляє національна компанія «Укренерго».
«Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів», – йдеться в повідомленні.
За спостереженнями оператора, на ранок четверга споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження – воно було на 2,7% нижчим, ніж у цей же час напередодні.
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Це пояснюють ясною погодою в центральних і південно-західних областях України. Це забезпечує високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.
«Активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально», – заявляє «Укренерго».
Крім того, несприятливі погодні умови – гроза й пориви вітру – на ранок повністю або частково знеструмили 168 населених пунктів у чотирьох областях – Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській і Сумській. Компанія додає, що ремонтні бригади обленерго вже працюють над відновленням пошкоджених ліній електропередачі.
Окупований Крим поринув у темряву через атаки українських дронів
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Ніч без світла в Євпаторії . Жінка йде з ліхтариком по дорозі. Окупований Росією Кримський півостров, 5 липня 2026 року.
Низка ударів українських безпілотників минулого тижня спричинила масштабні відключення електроенергії на більшій частині окупованого Криму
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Комбінований супутниковий знімок порівнює ситуацію на окупованому півострові у січні та в липні 2026 року.
Постачальник електроенергії в окупованому Криму, «Крымэнерго», 7 липня оголосив, що «через аварії, спричинені ударами ворожих безпілотників, низка населених пунктів наразі залишилася без електропостачання»
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Вечір у Євпаторії. У вікнах будинків немає світла. 5 липня 2026 року.
У заяві «Крымэнерго» перелічено 19 міст і селищ по всьому півостров, які 7 липня залишилися без електропостачання
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На кадрі з відео, знятого українським ударним дроном і опублікованого 6 липня, епізод низки нещодавніх атак на кримські електростанції.
Енергетична криза виникла після того, як українські сили заявили, що з 1 липня здійснили 38 ударів дронами по енергетичній інфраструктурі окупованого Криму, зокрема 6 липня – по енергомережі Сімферополя, столиці Криму та другого за величиною міста регіону
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Велосипедисти та пішоходи на неосвітленій вулиці в Євпаторії. 5 липня 2026 року.
Відсутність пального і відключення елеткроенергії призвели до того, що в окупованому Криму є проблеми з водопостачанням, а також призупинено рух трамваїв
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Багатоповерхівка без світла в Євпаторії, 5 липня 2026 року
Як повідомляється, через відключення електроенергії в Євпаторії вийшли з ладу муніципальні водонасоси. «Тиск води в магістралях нижчий за необхідний рівень, і вода не надходить на верхні поверхи будинків та у високо розташовані райони», – повідомив 6 липня місцевий чиновник
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Майже порожній пляж у Феодосії, на східному узбережжі Криму. Фото від початку липня.
Наприкінці червня, на тлі енергетичної кризи, спричиненої українськими ударами по паливних танкерах та інфраструктурі, російські туристи почали масово покидати окупований Крим
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Неосвітлені багатоквартирні будинки в Євпаторії, 5 липня 2026 року.
З 5 липня окупаційна влада відкрила «центри екстреної допомоги» в кількох містах Криму. На тлі триваючої енергетичної кризи ці центри пропонують «можливість зарядити телефон, доступ до засобів зв’язку та негайну допомогу»
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