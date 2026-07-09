«Укренерго» повідомляє про знеструмлення в низці областей через обстріли Росії та негоду

Через російські атаки на ранок 9 липня є знеструмлені споживачі в Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській і Херсонській областях, повідомляє національна компанія «Укренерго».

«Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів», – йдеться в повідомленні.

За спостереженнями оператора, на ранок четверга споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження – воно було на 2,7% нижчим, ніж у цей же час напередодні.

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Це пояснюють ясною погодою в центральних і південно-західних областях України. Це забезпечує високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

«Активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально», – заявляє «Укренерго».

Крім того, несприятливі погодні умови – гроза й пориви вітру – на ранок повністю або частково знеструмили 168 населених пунктів у чотирьох областях – Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській і Сумській. Компанія додає, що ремонтні бригади обленерго вже працюють над відновленням пошкоджених ліній електропередачі.