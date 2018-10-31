Укргідрометцентр: 1 листопада в Україні без істотних опадів

1 листопада в Україні істотні опади не очікуються, повідомив Український гідрометцентр у Facebook.

«Вночі та вранці на Правобережжі місцями видимість погіршуватиме туман. Вітер південно-східний, 7-12 метрів на секунду, у Криму та Приазов'ї окремі пориви 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 4-9 градусів тепла, на узбережжі морів до 13 градусів, у східних областях від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу», – заявили в Укргідрометцентрі.

Синоптики прогнозують, що в західних областях, Криму та на півдні Одещини місцями повітря прогріється до 16-19 градусів, на Закарпатті – до 20-23 градусів.