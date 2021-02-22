«Укроборонпром» уклав контракт із Пакистаном на ремонт танків на 85,6 млн доларів

Державний концерн «Укроборонпром» уклав контракт із Пакистаном на ремонт парку танків Т-80УД на загальну суму 85,6 мільйона доларів, повідомила пресслужба концерну.

«У рамках міжнародної виставки озброєнь IDEX–2021, яка наразі триває в ОАЕ, відбулося укладення контракту між Укроборонпромом і Пакистаном на ремонт парку танків Т-80УД на загальну суму 85,6 мільйона доларів. Це перший контракт концерну з цією країною у поточному році», – йдеться в повідомленні.

У пресслужбі додали, що під час виставки відбулася зустріч гендиректора «Укроборонпрому» Юрія Гусєва з віцепрем’єр-міністром ОАЕ Мансуром бін Заєд аль-Нагаяном. Сторони обговорили стан реалізації спільних проєктів і визначили пріоритетні напрями майбутньої співпраці.

«Наші бронетанкові підприємства постійно оновлюють свої виробничі потужності та вдосконалюють технології, що забезпечує високу якість робіт і продукції… Також ми обговорили з пакистанською стороною нові замовлення на постачання в цю країну двигунів 6 ТД1 і 6 ТД2», – так прокоментував підписання контракту генеральний директор концерну.

Раніше Юрій Гусєв у межах офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Об’єднаних Арабських Еміратів підписав угоди і договори з Tawazun Economic Council і EDGE Group про розширення військово-технічного співробітництва на загальну суму понад один мільярд доларів.

Державний концерн «Укроборонпром» об’єднує понад 100 підприємств-учасників у галузі оборонної промисловості, зокрема, розробки й виготовлення озброєння та техніки, наукової діяльності й експортно-імпортних операцій.