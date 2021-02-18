Генштаб: «Укрпошта» має перенести презентацію марки, присвяченої ЗСУ, з 23 лютого на іншу дату

Генеральний штаб Збройних сил України виступив проти обраної «Укрпоштою» дати презентації і першого погашення поштових марок під назвою «Збройні Сили України. Сухопутні війська» – 23 лютого.

У Генштабі закликали змінити дату і запропонували перше погашення поштових марок зазначеної серії приурочити до Дня українського добровольця – 14 березня.

«23 лютого держава-агресор РФ, яка веде війну проти України, відзначає день захисника Вітчизни і день військової слави Росії. Тому ця дата є неприпустимою для промоції Збройних сил України та їх найбільш чисельного виду – Сухопутних військ», – йдеться в повідомленні.

Тим часом, у Міноборони додали, що рішення керівництва «Укрпошти» не погоджувалося з Міноборони та Збройними силами України.

«За консультативної допомоги Міністерства оборони України та Командування Сухопутних військ ЗС України протягом 2020-го року «Укрпошта» проводила роботу щодо створення поштових марок під назвою «Збройні сили України. Сухопутні війська». Міністерство оборони надавало дорадчу допомогу щодо візуального оформлення марок. Всі витрати та організаційні питання здійснювалися «Укрпоштою». Через об’єктивні причини виготовлення та презентація зазначених марок компанією були перенесені на 2021-й рік», – йдеться в повідомленні.

У МОУ також зауважили, що 23 лютого – дата, що «асоціюється зі злочинним комуністичним режимом і днем захисника держави-агресора Російської Федерації».

«Україна вже давно викреслила з календаря неукраїнське свято 23 лютого. У наших воїнів з’явилося своє – День захисника України, яке відзначається 14 жовтня», – наголосили в міністерстві.

Голова «Укрпошти» Ігор Смілянський написав у фейсбуці, що спеціально призначив презентацію марки, присвяченої ЗСУ, на 23 лютого, щоб привернути увагу до цієї події.

«Я вирішив призначити запуск другої марки на 23 лютого. Чому? 1) Гарний привід нагадати, що час перегортати сторінку історії і пишатись новою українською армією. І так – це тонкий тролінг сусідів, які я впевнений показали б цю марку. 2) Я дійсно хотів привернути увагу до нашої армії, і розумів що запуск в будь-яку іншу дату буде непомічений», – написав він.

За його словами, «експеримент вдався на 100%, тролінг, на жаль, зрозуміли не всі».

Смілянський також вирішив провести опитування на своїй сторінці щодо того, чи переносити дату, і пообіцяв ухвалити рішення до вечора.

23 лютого – це російський «День захисника вітчизни», раніше «День Радянської армії», який святкували раніше і в Україні – до його скасування 2014 року.

В Україні 14 жовтня відзначають державне свято День захисника України. Його запровадив у 2014 році своїм указом тодішній президент Петро Порошенко.