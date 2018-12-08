Кожна третя – офіцер або сержант. Як служать 25 тисяч жінок в українській армії

В Україні 6 грудня відзначали День збройних сил. Армія радикально змінилася після анексії Криму і початку збройного конфлікту на Донбасі. А зараз службовці чоловіки і жінки отримали рівні права.

Олені Бельській 38 років, вона – офіцер ЗСУ з позивним «Київ», прийшла в армію в 2014 році. Зараз вона згадує найактивніші фази боїв на Донбасі. «Мінометні дуелі. Сильно було. Було страшно, було дуже страшно. Коли ти бачиш дірку в спині свого навідника, 21-річного хлопця, значить, бачиш нирку через дірку в спині, це страшно».

Жінка каже, щоб побороти страх, вони разом із товаришами по службі придумали прості рецепти.

«Два класних варіанти. Перший – реготати, якщо стріляє артилерія і ми не дістаємо. А другий, якщо ми дістаємо, – стріляти. Коли адреналін, ти не відчуваєш взагалі нічого, не помічаєш», – говорить Олена.

Вдома – вона мати 13-річного сина, а тут, на передовій, нічим від товаришів по службі-чоловіків не відрізняється.

«Тебе ніхто не сприймає як жінку», – розповідає Олена. – Відеозвернення записували, привітання: «ось ми різного віку...». У мене дійсно батарея різного віку, різної статі, різні регіони. І ось, коли я говорю «різної статі», вони все: «Ха-ха-ха! Це якої ж ми статі?!» Вони взагалі забувають, що я у них тітонька».

Товариші по службі Олени Бельської кажуть – дискомфорту від того, що ними керує жінка, не відчувають. Потребу в армії в тих, кого раніше називали слабкою статтю, пояснюють по-філософськи.

«Складні часи породжують сильних людей. Як круговорот. Потім сильні люди роблять легкі часи. Легкі часи породжують слабких людей. А слабкі люди знову породжують складні часи», – розмірковує військовослужбовець Віталій.

Після анексії Росією Криму та початку збройного конфлікту на Донбасі в армію, нарівні з чоловіками, стали масово призиватися і жінки, каже офіцер юрвідділу Міноборони України Інна Заворотько. Зараз кількість жінок в армії значно зросла. Всього в Міністерстві оборони та Збройних силах працюють або проходять службу понад 55 тисяч жінок, понад 25 тисяч із них – військовослужбовці, з цих 25 тисяч кожна третя жінка – офіцер або сержант.

У цьому році на параді до Дня Незалежності по Хрещатику парадом вперше – окремо від чоловіків – пройшли жінки.

А в жовтні, в честь Дня захисника України, президент Петро Порошенко присвоює звання генерал-майора начальниці медслужби СБУ. Щоб отримати генеральські погони, спочатку потрібно отримати звання полковника. У Збройних силах України жінок-полковників на даний момент понад сімдесят.

Зараз в Україні для жінок розробляють форму спеціального крою, публічно говорять про рівні можливості, обговорюють питання жіночої дискримінації. Однак, каже Інна Заворотько, часто дискримінують і чоловіків.

«Фактично понад два роки була ситуація, коли жінки могли займати бойові посади і реально займали бойові посади. І в одному підрозділі проходили службу на посаду стрілка, наприклад, і жінка, і чоловік, які є військовослужбовцями. Але він заступав у добовий наряд, а вона – ні», – каже Інна Заворотько. Але закон про рівні права жінок і чоловіків в армії усуне ці відмінності.

Переклад статті і адаптація відео – Юлія Сайко-Ілієнко – за матеріалами «Настоящего времени».

Оригінал – на сайті «Настоящее время»

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