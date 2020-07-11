Трьох підозрюваних до нападу на авто «Укрпошти» суд взяв під варту на 2 місяці – поліція

У поліції Полтавської області повідомили, що 11 липня суд взяв під варту трьох підозрюваних до нападу 7 липня на автомобіль «Укрпошти».

«Октябрський районний суд задовольнив клопотання слідчого та процесуального керівника прокуратури щодо обрання трьом підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, без права внесення застави», – повідомили у поліції.

Згідно з повідомленням, ще одному підозрюваному до кінця дня також мають обрати запобіжний захід.

Напередодні правоохоронці затримали і вручили підозри чотирьом особам, що підозрюються у нападі на авто «Укрпошти» – трьох розшукали у Києві, одного – у Лубнах. Усі вони – жителі Полтавської області.

Вранці 7 липня біля села Тишки Лубенського району Полтавської області невідомі підірвали автомобіль «Газель», який належить «Укрпошті», викрали 2,7 мільйона гривень і табельний пістолет охоронця. Тоді повідомлялося, що зловмисники утекли, постраждали охоронець і водій. Останній – у тяжкому стані.