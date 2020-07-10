ОГП уточнює: затриманих підозрюваних у підриві авто «Укрпошти» – 4, їм вручено підозри

Офіс генерального прокурора повідомив про деталі сьогоднішнього затримання правоохоронцями підозрюваних до нападу 7 липня на Полтавщині на автомобіль «Укрпошти».

«За процесуального керівництва прокуратури Полтавської області співробітниками Національної поліції встановлено 4 осіб, які обґрунтовано підозрюються у розбійному нападі на автомобіль «Укрпошти», замаху на життя працівників цієї установи та заволодінні 2,75 мільйона гривень (ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України). Трьох чоловіків розшукали у Києві, одного – у Лубнах. Усі вони – жителі Полтавської області. Наразі їм повідомлено про підозру та вручено клопотання про обрання запобіжних заходів у виді тримання під вартою», – йдеться в повідомленні ОГП.

Раніше сьогодні заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомляв про трьох затриманих.

Вранці 7 липня біля села Тишки Лубенського району Полтавської області невідомі підірвали автомобіль «Газель», який належить «Укрпошті», та викрали понад два з половиною мільйони гривень і табельний пістолет охоронця. Тоді повідомлялося, що зловмисники утекли, постраждали охоронець і водій. Останній – у тяжкому стані.