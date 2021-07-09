«Укрзалізниця» презентувала перші інклюзивні вагони в приміському електропоїзді

«Укрзалізниця» 9 липня презентувала перші в Україні інклюзивні вагони в приміському електропоїзді.

Протягом двох місяців перевізник модернізував приміську електричку на 10 вагонів. Два вагони з них, як стверджують у компанії, облаштували всім необхідним для людей з інвалідністю. Це перший інклюзивний приміський потяг в Україні.

Вагони обладнали новими кріслами, системою освітлення, сигналізації та пожежогасіння. Є місця для кріплення велосипедів. Для людей з інвалідністю облаштували пандуси, спеціальні місця для сидіння з фіксуванням візка та кнопкою виклику, адаптували під потреби вбиральню.

«До кінця цього року планують зробити ще шість таких нових поїздів. На це у фінансовому плані компанії передбачено близько 300 мільйонів гривень», – заявив виконувач обов’язків голови правління «Укрзалізниці» Іван Юрик.

Осучаснювали електричку на потужностях Київського електровагоноремонтного заводу.

На модернізацію електропоїзда витратили 70,6 мільйонів гривень, з них майже 2,2 мільйона пішли на впровадження елементів інклюзивності.

За даними Державної служби статистики, станом на 1 січня 2021 року в Україні налічується 2 мільйони 703 тисячі людей з інвалідністю.