«Укрзалізниця»: у 2020 році пасажири купили 66% квитків онлайн

У 2020 році пасажири купили 66 відсотків залізничних квитків онлайн, повідомила «Укрзалізниця». Через інтернет пасажири купили 12,9 мільйона квитків.

«Загалом минулого року «Укрзалізниця» реалізувала понад 19 млн квитків, з яких 3 млн проїзних документів пасажири повернули. На цей показник вплинули карантинні обмеження в березні-травні 2020 року й подальше введення «червоних зон» з червня 2020 року та, як наслідок, скасування залізничного сполучення», – заявили в компанії.

12 січня «Укрзалізниця» в співпраці з Visa та Middleware компанія запустила перший власний чат-бот у Viber та Telegram. Серед функцій – продаж квитків, замовлення харчування під час поїздки, відображення розкладу руху, повернення придбаних квитків, інформування про прибуття, запізнення та номер колії.