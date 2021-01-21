Укрзалізниця перевезла понад 16 млн пасажирів у далекому сполученні в 2020-му

Укрзалізниця за підсумками 2020 року перевезла у пасажирських поїздах далекого сполучення понад 16 мільйонів пасажирів, повідомила пресслужба компанії.

За даними УЗ, найбільш популярним сполученням «традиційно став» маршрут Київ – Харків, тут минулого року перевезли 712,7 тисячі пасажирів.

«Другим за популярністю стало сполучення Київ – Львів, туди і зворотно перевезено 652,8 тисяч пасажирів. У сполученні Київ – Дніпро і зворотно було перевезено 561,8 тисячі пасажирів; Київ – Вінниця та зворотно – 472,6 тисячі, Київ – Одеса і зворотно – 383,5 тисячі», – йдеться в повідомленні.

За даними УЗ, у 2020 році швидкісними поїздами Інтерсіті та Інтерсіті+ було перевезено 2,35 мільйона пасажирів. Найпопулярнішим напрямком також став маршрут Київ – Харків.

Раніше в.о. члена правління АТ «Укрзалізниця», керівник філії «Пасажирська компанія» Олександр Перцовський заявив, що у середньостроковій перспективі пасажирські перевезення залізницею мають стати беззбитковими. За його словами, у 2021 році, згідно з фінпланом АТ «Укрзалізниця», пасажирський бізнес повинен згенерувати дев’ять мільярдів гривень доходів.