«Укрзалізниця» запускає новий поїзд «Запоріжжя – Дніпро – Ужгород»

«Укрзалізниця» з 16 грудня запускає новий поїзд, сполученням Запоріжжя – Дніпро – Ужгород, повідомив в.о. голови компанії Євген Кравцов.

«У неділю запускаємо новий поїзд. Він забезпечить сполучення Дніпра, Запоріжжя, а також Білої Церкви із Закарпаттям. «Нічний Експрес» № 3/4 «Запоріжжя – Дніпро – Ужгород» у перший рейс відправиться 16 грудня», – написав Кравцов у Facebook 14 грудня.

За його словами, новий маршрут стане «потужним імпульсом для розвитку туристичної України». Поїзд, зокрема, буде зупинятись у Львові, Воловці і на станції Мукачево.

«Вагони у цьому сполученні пройшли капітально-відновлювальний ремонт, а графік складений з урахуванням побажань пасажирів», – додав Кравцов.

Із Запоріжжя поїзд виїжджатиме о 14:40, прибуватиме в Ужгород об 11:06. З Ужгорода він виходитиме о 13:20, прибуватиме в Запоріжжя о 10:14.

Нещодавно в «Укрзалізниці» заявили, що від 20 грудня цього року запускають новий поїзд № 90/89 Львів – Перемишль.