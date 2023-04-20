Укрзалізниця запускає регулярні рейси до Покровська, вперше з 24 лютого

«Укрзалізниця» повідомила, що вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відкриває продаж квитків на регулярні рейси далекого сполучення до Покровська Донецької області.

«Досі звідти регулярно курсували виключно евакуаційні рейси, а продаж був відкритий виключно односторонньо з Покровська до Львова та Києва і на двостороннє приміське сполучення з Дніпром», – йдеться в повідомленні.

В УЗ повідомили, що від 28 квітня будуть курсувати безпересадкові групи вагонів у складів рейсів 86/234-233/85 Львів-Покровськ-Львів і 80/234-233/79 Київ-Покровськ-Київ.

«Відправлення зі Львова – щоденно о 10:40, прибуття до Покровська о 13:00, зворотний рейс о 14:15 прибуттям о 12:44. Відправлення зі столиці щоденно о 23:05, прибуття до Покровська о 13:00, зворотний рейс о 14:15 прибуттям о 05:54», – повідомили в «Укрзалізниці».

Покровськ – віддалене від лінії фронту місто в Донецькій області неподалік кордону з Дніпропетровською областю. Саме звідти упродовж багатьох місяців вирушали евакуаційні поїзди для жителів Луганської та Донецької областей.

Влада час від часу повідомляє про обстріли Покровська з боку російських військ.