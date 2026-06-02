«Укрзалізниця»: Росія вдарила по тепловозу на Харківщині, постраждав залізничник

Перевізник додає, що на місце викликали швидку медичну допомогу та підрозділи ДСНС (ілюстраційне фото)

Російська армія атакувала дроном поїзд у Харківській області, повідомила компанія «Укрзалізниця» 2 червня.

«Ворог завдав удару БпЛА по тепловозу на Харківщині. Внаслідок удару постраждав залізничник, надається необхідна допомога», – йдеться в повідомленні.

Перевізник додає, що на місце викликали швидку медичну допомогу та підрозділи ДСНС, співробітники залізниці працюють спільно з екстреними службами.

Водночас, за даними «Укрзалізниці», рух у Харківській області триває з мінімальними затримками.


За даними Повітряних сил, Р осія запустила 73 ракети й 656 безпілотників по України протягом ночі на 2 червня, з них 40 ракет і 602 БПЛА вдалося збити. Основним напрямком удару був Київ, також ударів зазнали Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщина та інші регіони.

Міністерство оборони Росії заявило про «масований удар» по нібито підприємствах оборонно-промислового комплексу та об’єктах паливної й транспортної інфраструктури в Україні протягом ночі на 2 червня, додавши, що «всі визначені об’єкти були уражені».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

