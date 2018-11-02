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02 Листопад 2018, Київ 22:04
Новини | Економіка

«Укрзалізниця» формує 3% ВВП України – Гройсман

«Укрзалізниця» є національним перевізником вантажів та пасажирів

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«Укрзалізниця» формує 3% внутрішнього валового продукту України, повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

«Системна модернізація інфраструктури має привести до нової якості розвитку національної економіки. І «Укрзалізниця» відіграє тут надзвичайно важливу роль, адже формує 3% ВВП і допомагає економіці розвиватися», – заявив Гройсман.

«Укрзалізниця» є національним перевізником вантажів та пасажирів. Метою діяльності компанії, як мовиться на її сайті, «є задоволення потреб у безпечних та якісних залізничних перевезеннях, забезпечення ефективного функціонування й розвитку залізничного транспорту, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі тощо».

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