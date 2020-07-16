«Укрзалізниця»: рішення продавати 100% місць поширюється на всі найближчі «київські» поїзди

Рішення продавати 100% місць поширюється на всі найближчі поїзди до Києва і назад, повідомила «Укрзалізниця» в коментарі Радіо Свобода.

«[Рішення поширюється] на ті, які вже зараз їдуть», – пояснили в «Укрзалізниці».

16 липня компанія повідомила, що відсьогодні продаватиме 100% місць у поїздах, що прямують до Києва та назад. Водночас у разі здійснення перевезення до регіону, в якому не застосовується послаблення протиепідемічних заходів, дозволяється перевезення в межах 50% кількості місць.