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16 липня 2020, Київ 12:52
Новини | Події

«Укрзалізниця»: рішення продавати 100% місць поширюється на всі найближчі «київські» поїзди

16 липня «Укрзалізниця» повідомила, що відсьогодні продаватиме 100% місць у поїздах, що прямують до Києва та назад

Рішення продавати 100% місць поширюється на всі найближчі поїзди до Києва і назад, повідомила «Укрзалізниця» в коментарі Радіо Свобода.

«[Рішення поширюється] на ті, які вже зараз їдуть», – пояснили в «Укрзалізниці».

16 липня компанія повідомила, що відсьогодні продаватиме 100% місць у поїздах, що прямують до Києва та назад. Водночас у разі здійснення перевезення до регіону, в якому не застосовується послаблення протиепідемічних заходів, дозволяється перевезення в межах 50% кількості місць.

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