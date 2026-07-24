«Укрзалізниця»: російський дрон вдарив по пасажирському поїзду на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині російські війська завдали удару по пасажирському поїзду, повідомляє у телеграмі компанія «Укрзалізниця».

За повідомленням, моніторингова група вчасно попередила бригаду поїзда про потенційну загрозу, залізничники й пасажири встигли евакуюватися з вагонів.

«БПЛА влучив в локомотив. Наразі наші колеги працюють над тим, аби пасажири продовжили свою подорож максимально безпечним маршрутом і дісталися своїх станцій з мінімальною затримкою», – йдеться у повідомленні.

Російські військові регулярно атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України. Також війська РФ атакують залізничну інфраструктуру.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.