В Умань прибули вже майже 28 тисяч хасидів

В Умані Черкаської області станом на ранок 6 вересня зареєструвалися 27 757 хасидів з 10 країн світу. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«Поруч із меморіальним комплексом рятувальники цілодобово забезпечують безпеку прочан. Серед напрямків, які сприяють попередженню надзвичайних подій є й профілактичні», – мовиться у повідомленні.

Рятувальники зазначають, що проводять з хасидами «інформаційно-профілактичну роботу».

«Аби ознайомити паломників з правилами пожежної безпеки та основним правилам життєдіяльності, фахівці ДСНС роздають спеціально розроблені пам’ятки, де правила безпеки викладені англійською мовою», – заявили у ДСНС.

Міністерство охорони здоров’я України заявляло, що Умань готова до безпечного святкування Рош га-Шана в умовах коронавірусної пандемії.

Цього року Рош га-Шана відзначатимуть 7-8 вересня.

Минулого року через пандемію в Україні до 28 вересня був заборонений в’їзд іноземцям і особам без громадянства, із винятом лише для окремих категорій осіб.

Через коронавірус і карантинні обмеження до міста в 2020 році прибули, за різними оцінками, до трьох тисяч хасидів порівняно з 40 тисячами у попередньому році.