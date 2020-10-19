В Умані невідомий напав з ножем на 17-річного хасида

В Умані Черкаської області поліція розслідує напад з ножем на 17-річного громадянина Ізраїлю. Як повідомили правоохоронці, інцидент стався 18 жовтня на вулиці Софії Перовської.

«До Уманського відділу поліції, 18 жовтня, звернувся громадянин Ізраїлю, 2003 року народження, та повідомив що йому на вулиці Софії Перовської невідома особа нанесла тілесні ушкодження. На місце події було негайно здійснено виїзд слідчо-оперативної групи. Слідчо-оперативною групою оглянуто місце злочину, та проведено обхід прилеглих вулиць з метою встановлення камер відео нагляду які могли зафіксувати момент злочину», – мовиться у повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

У поліції зазначили, що наразі проводяться слідчі та оперативно розшукові дії з метою встановлення осіб причетних до скоєння злочину.

Представник хасидської громади Умані Хаїм Хазін повідомив у фейсбуці, що нападників було троє. Він додав, що злочинці порізали потерпілому обличчя ножем.

В Умані розташована могила в Умані цадика (праведника) Нахмана, засновника так званої брацлавської течії хасидизму, – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників цієї течі