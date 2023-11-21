Умєров прокоментував можливу зміну військових командувачів

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що в питанні можливої зміни українських військових командувачів рішення наразі не ухвалене. Про це він сказав на спільному брифінгу з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом у Києві, передає «Інтерфакс-Україна».

«Тема, яка стосується зміни командувачів, вона проходить за всіма параметрами, які ми у своєму внутрішньому периметрі військовому обговорюємо. У цьому плані маю сказати, що рішення поки що не ухвалено. Але ми робимо все можливе, щоб підвищити ефективність. І якщо це станеться, то ми дуже відкрито будемо завжди комунікувати це», – сказав Умєров.

Він додав, що «якщо такі речі відбуваються, то відбуваються в питаннях, які порушували раніше або для досягнення більшої ефективності».

13 листопада видання «Українська правда» з посиланням на свої джерела повідомило, що в Міністерстві оборони розглядають можливість звільнення трьох командувачів ЗСУ: командувача Медичних сил Тетяни Остащенко, командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександра Тарнавського та командувача Об’єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва. Щодо двох останніх ніяких рішень чи публічних коментарів немає. Водночас 19 листопада стало відомо про звільнення командувачки Медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко і призначення замість неї Анатолія Казмірчука.