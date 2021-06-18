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ООН: торік 3 млн людей стали вимушеними переселенцями через війни та переслідування

Торік 3,2 мільйона внутрішньопереміщених осіб повернулись додому

Війна, насилля, переслідування та порушення прав людини позбавили домівок майже три мільйона людей по всьому світу упродовж 2020 року, йдеться у щорічному звіті про вимушено переміщених осіб Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

«Майже три мільйона людей були змушені покинути все не з власної волі. І це в рік, коли скрізь був локдаун, коли ми всі були закриті у своїх домівках, громадах, містах», – сказав верховний комісар у справах біженців Філіпо Гранді.

2020 рік став дев’ятим роком поспіль, коли кількість переміщених осіб зростала. На кінець минулого року організація нарахувала: 20,7 мільйона біженців під мандатом УВКБ ООН (особи без громадянста), 5,7 мільйона палестинських біженців та 3,9 мільйона венесуельців, переміщених за кордон. Ще 48 мільйонів людей були внутрішньо переміщеними особами (ВПО) у своїх країнах, а 4,1 мільйона шукали притулок.

Таким чином, разом із минулорічним зростанням, сумарна кількість усіх переміщених осіб в світі склала 82,4 мільйона осіб – це вдвічі більше, ніж десять років тому, інформує УВКБ ООН.

Упродовж 2020 року частина людей змогли також отримати дім: 3,2 мільйона внутрішньо переміщених осіб та 251 тисяча біженців, йдеться у звіті. Ще майже 34 тисячі біженців отримали громадянство в нових країнах.

Майже мільйон дітей, народжених із 2018 по 2020 рік, мають статус біженців.

Спільний звіт Центру моніторингу внутрішнього переміщення та Норвезької ради у справах біженців фіксував у травні рекордну кількість внутрішньо переміщених осіб – 55 мільйонів.

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