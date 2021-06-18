ООН: торік 3 млн людей стали вимушеними переселенцями через війни та переслідування

Війна, насилля, переслідування та порушення прав людини позбавили домівок майже три мільйона людей по всьому світу упродовж 2020 року, йдеться у щорічному звіті про вимушено переміщених осіб Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

«Майже три мільйона людей були змушені покинути все не з власної волі. І це в рік, коли скрізь був локдаун, коли ми всі були закриті у своїх домівках, громадах, містах», – сказав верховний комісар у справах біженців Філіпо Гранді.

2020 рік став дев’ятим роком поспіль, коли кількість переміщених осіб зростала. На кінець минулого року організація нарахувала: 20,7 мільйона біженців під мандатом УВКБ ООН (особи без громадянста), 5,7 мільйона палестинських біженців та 3,9 мільйона венесуельців, переміщених за кордон. Ще 48 мільйонів людей були внутрішньо переміщеними особами (ВПО) у своїх країнах, а 4,1 мільйона шукали притулок.

Таким чином, разом із минулорічним зростанням, сумарна кількість усіх переміщених осіб в світі склала 82,4 мільйона осіб – це вдвічі більше, ніж десять років тому, інформує УВКБ ООН.

Упродовж 2020 року частина людей змогли також отримати дім: 3,2 мільйона внутрішньо переміщених осіб та 251 тисяча біженців, йдеться у звіті. Ще майже 34 тисячі біженців отримали громадянство в нових країнах.

Майже мільйон дітей, народжених із 2018 по 2020 рік, мають статус біженців.

Спільний звіт Центру моніторингу внутрішнього переміщення та Норвезької ради у справах біженців фіксував у травні рекордну кількість внутрішньо переміщених осіб – 55 мільйонів.