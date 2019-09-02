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02 Вересень 2019, Київ 10:29
Новини | Міжнародні

У вересні в Раді безпеки ООН головуватиме Росія

Головування у Радбезі ООН перейшло до росії

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Протягом вересня у Раді безпеки ООН тимчасово головуватиме Росія. Про це повідомляє прес-служба російського представництва при ООН.

«Протягом вересня головування в Раді Безпеки ООН переходить на правах ротації до делегації Росії», – мовиться в повідомленні.

3 вересня постпред Росії Василь Небензя «розповість світовим ЗМІ про програму роботи РБ ООН на вересень».

Минулого місяця у Раді безпеки ООН головувала Польща. Після Росії тимчасове головування перейде до Південно-Африканської Республіки.

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