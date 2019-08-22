Рада безпеки ООН збирається на запит Росії та Китаю через тестування крилатої ракети у США

Рада безпеки Організації Об’єднаних Націй проведе відкрите засідання 22 серпня на запит Росії та Китаю, щоб обговорити тестовий пуск крилатої ракети наземного базування, який провели Сполучені Штати 19 серпня – про це повідомляють західні ЗМІ.

За даними інформаційного агентства Reuters, Росія аргументувала свій запит «заявами чиновників США щодо планів розробляти та розміщувати ракети середнього радіусу дії».

Виконувач обов’язків представника Росії при ООН Дмитро Полянський заявив, що метою засідання є обговорити «загрози», які несе за собою тестування ракети Вашингтоном.

«Терміновість пов’язана з тими, що існує багато загроз… Ми стоїмо на порозі нової гонки озброєнь, ми хочемо обговорити це питання».

Читайте також: У Росії заявили, що США «нагнітають напругу», тестуючи ракету наземного базування після скасування ДРСМД​

19 серпня Сполучені Штати Америки випробували першу крилату ракету наземного базування з досяжністю понад 500 кілометрів. Раніше така зброя була заборонена договором із Росією, з якого обидві сторони вийшли 2 серпня.

Двосторонній Договір 1988 року про ліквідацію ракет середньої і малої досяжності, відомий за скороченням РСМД чи ДРСМД (англійською INF) забороняв США і тодішньому Радянському Союзові розробляти, виробляти чи розгортати крилаті і балістичні ракети наземного базування з досяжністю від 500 до 5 500 кілометрів. Небезпека такого типу озброєнь у тому, що короткий час польоту цих ракет позбавляє протиракетну оборону протилежної сторони можливості належно відреагувати.

Нині США заявляють, що закликають Росію до переговорів про новий договір про скорочення ядерних озброєнь і також сподіваються на участь у ньому й Китаю. Пекін уже дав знати, що не має наміру обмежувати себе таким договором.