Спецпредставник ООН розповів про труднощі у формуванні конституційного комітету для Сирії

Спеціальний представник ООН у справах Сирії Стаффан де Містура наголосив напередодні на засіданні Ради безпеки ООН, що організація зіткнулася з «серйозним викликом» у питанні досягнення миру у Сирії через небажання сирійської влади допускати участь ООН у формуванні конституційного комітету.

Нова Конституція необхідна Сирії для проведення виборів, що вважається важливим кроком до миру в цій країні, де війна не припиняється з 2011 року.

За підсумками конференції з врегулювання ситуації в Сирії, що відбулася ще у січні цього року,Стаффан де Містура склав список із 50 осіб, що мали б, на думку спецпредствника, вирішувати щодо тексту нової Конституції. Сирійська влада на чолі з президентом Сирії Башаром Асадом відмовляється погоджувати список, складений в ООН. У сирійському уряді наполягають, що такий список – справа лише влади й опозиції, а роль ООН у цій справі – сприяти налагодженню діалогу всередині Сирії.

У суботу, 27 жовтня, лідери Росії, Франції, Німеччини і Туреччини зустрінуться у Стамбулі. Стаффан де Містура заявив, що поінформує лідерів цих країн про ситуацію, що склалася довкола формування конституційного комітету, з надією на поступ у цьому процесі.

У делегації США в ООН назвали неприйнятним той факт, що сирійська влада намагається створити перепони у формуванні комітету.

Посол Франції в ООН Франсуа Делатр, зі свого боку, зазначив, що визначальну роль у питанні формування конституційного комітету може відіграти Росія, яка підтримує президента Сирії Башара Асада. Посол Росії в ООН Василь Небензя у відповідь заявив, що Росія готова допомогти спецпредставнику ООН, «з повагою до суверенітету Сирії».

Унаслідок війни в Сирії вже загинули понад 400 тисяч людей, мільйони залишилися без домівок.

Росія й Іран надають сирійському президенту Башару Асаду ключову підтримку в цьому конфлікті.