Університет Гонконгу прибрав пам’ятник протестувальникам, вбитим на Тяньаньмень

Університет Гонконгу демонтував та зняв скульптуру на честь продемократичних демонстрантів, убитих під час розгону на площі Тяньаньмень у 1989 році в Пекіні.

Восьмиметровий «Стовп сорому» був одним із небагатьох громадських меморіалів, які залишалися в Гонконзі після кривавого розгону.

Його було вилучено під час нічної операції через два місяці після того, як університет вперше наказав його прибрати.

Рада Університету Гонконгу (HKU) заявила 23 грудня, що ухвалила остаточне рішення про видалення скульптури під час засідання напередодні «на основі зовнішніх юридичних консультацій та оцінки ризиків для найкращих інтересів університету».

У ньому сказано, що жодна сторона ніколи не отримувала дозволу на виставлення статуї на території свого кампусу, і що він має право в будь-який час вжити «відповідних дій».

Рада закладу попросила залишити статую в ньому для зберігання, поки університет продовжує «шукати юридичних консультацій щодо будь-яких відповідних подальших дій», йдеться в заяві.

У жовтні університет поінформував Гонконгський альянс на підтримку патріотичних демократичних рухів Китаю про те, що скульптуру потрібно демонтувати. Організація, яка наразі не працює, повідомила університету, що пам’ятник їй не належить.

HKU попросили зв’язатися зі скульптором Йєнсом Галшіотом з Данії. Галшіот написав до університету, щоб підтвердити своє право власності, але його претензії були в основному проігноровані.

У своїй заяві він сказав, що був «повністю шокований» і «вимагатиме компенсації за будь-яку шкоду», завдану твору мистецтва, який він оцінює приблизно в 1,4 мільйона доларів.

Розгін на площі Тяньаньмень є табуйованою темою в материковому Китаї, де його не можна публічно відзначати.

Гонконгці традиційно проводили щорічне чатування при свічках, організоване Альянсом в пам’ять про вбитих продемократичних демонстрантів. Але влада забороняла цей захід протягом останніх двох років, посилаючись на суспільні ризики від пандемії коронавірусу.