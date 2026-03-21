Архієреї УПЦ КП повідомили про обрання нового патріарха

Новим очільником Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) обрали архієпископа Сумського і Охтирського Никодима (Володимира Кобзаря), повідомив архієпископ Сумський Никодим.

«Акт про обрання патріарха Київського і всієї Руси-України Предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату, який було проголошено на позачерговому засіданні архиєрейського собору Української православної церкви Київського патріархату», – зазначено у повідомленні.

20 березня в телефонній розмові з митрополитом ПЦУ Епіфанієм президент України Володимир Зеленський висловив глибокі співчуття з приводу упокоєння патріарха Філарета. «У розмові було відзначено особливий внесок спочилого владики в утвердження духовної незалежності України, його непохитну підтримку боротьби українського народу проти російської агресії», – вказано в повідомленні церкви про цю розмову.

Опівдні 20 березня Православна церква України повідомила, що помер патріарх Філарет. Увечері 20 березня в Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі Києва розпочалося прощання зі спочилим почесним патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом. Як повідомляє сайт Православної церкви України, до ранку неділі, 22 березня, над гробом читатиметься Євангеліє та звершуватимуться заупокійні молитви.

9 березня Православна церква України закликала своїх вірних молитися за здоров’я патріарха Філарета, повідомивши про його шпиталізацію й погіршення стану здоров’я.

Український православний архієрей Філарет (у миру Михайло Денисенко) народився 23 січня 1929 року. Упродовж багатьох років, від жовтня 1995 року, він очолював Українську православну церкву Київського патріархату. У грудні 2018 року Православна церква України, яка отримала томос від Вселенського патріарха, назвала Філарета своїм Почесним патріархом.

У червні 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного вторнення РФ в Україну, Почесний патріарх Православної церкви України (ПЦУ) Філарет закликав до об’єднавчого собору «трьох гілок українського православ’я», маючи на увазі Українську православну церкву (Московського патріархату,) Православну церкву України та УПЦ Київського патріархату.



