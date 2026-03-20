У Києві розпочалося прощання з патріархом Філаретом

Увечері 20 березня в Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі Києва розпочалося прощання зі спочилим почесним патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом. Як повідомляє сайт Православної церкви України, до ранку неділі, 22 березня, над гробом читатиметься Євангеліє та звершуватимуться заупокійні молитви.

«Доступ до прощання може на деякий час обмежуватися з поважних причин, але загалом буде вільним», – ідеться в повідомленні.

У неділю, 22 березня, о 8:30 ранку у Михайлівському соборі розпочнеться заупокійна Божественна літургія, яку у співслужінні єпископату і духовенства очолить митрополит Православної церкви України Епіфаній. Після цього там же розпочнеться чин відспівування.

Приблизно об 11-й годині від Михайлівського монастиря через Софіївську площу до Володимирського кафедрального собору вирушить жалобна процесія з тілом патріарха. Після прибуття процесії у Володимирському соборі буде довершене відспівування та відбудеться поховання спочилого.

20 березня в телефонній розмові з митрополитом ПЦУ Епіфанієм президент України Володимир Зеленський висловив глибокі співчуття з приводу упокоєння патріарха Філарета. «У розмові було відзначено особливий внесок спочилого владики в утвердження духовної незалежності України, його непохитну підтримку боротьби українського народу проти російської агресії», – вказано в повідомленні церкви про цю розмову.

Опівдні 20 березня Православна церква України повідомила, що помер патріарх Філарет.

9 березня Православна церква України закликала своїх вірних молитися за здоров’я патріарха Філарета, повідомивши про його шпиталізацію й погіршення стану здоров’я.

Український православний архієрей Філарет (у миру Михайло Денисенко) народився 23 січня 1929 року. Упродовж багатьох років, від жовтня 1995 року, він очолював Українську православну церкву Київського патріархату. У грудні 2018 року Православна церква України, яка отримала томос від Вселенського патріарха, назвала Філарета своїм Почесним патріархом.

У червні 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного вторнення РФ в Україну, Почесний патріарх Православної церкви України (ПЦУ) Філарет закликав до об’єднавчого собору «трьох гілок українського православ’я», маючи на увазі Українську православну церкву (Московського патріархату,) Православну церкву України та УПЦ Київського патріархату.

