П’ять людей загинули, 21 травмований через ураган «Доріан» на Багамах

П’ять людей загинули, ще 21 травмований через ураган «Доріан» на Багамах, повідомив прем’єр-міністр Багамських островів Губерт Мінніс.

«Доріан» спричинив повінь, позривав дахи з будинків та повалив дерева.

Базований у Маямі (США) Національний ураганний центр заявляє, що «надзвичайно сильний ураган «Доріан» все ще нерухомий і продовжує завдавати удару по острову Великий Багама». Максимальна швидкість вітру складає 209 кілометрів на годину. Зараз категорія урагану знижена з найвищої, п’ятої на четверту.

Через ураган «Доріан» в американських штатах Флорида, Південна Кароліна й Джорджія оголосили про часткову евакуацію.