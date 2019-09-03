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03 Вересень 2019, Київ 09:25
Новини | Міжнародні

П’ять людей загинули, 21 травмований через ураган «Доріан» на Багамах

«Надзвичайно сильний ураган «Доріан» все ще нерухомий і продовжує завдавати удару по острову Великий Багама»

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П’ять людей загинули, ще 21 травмований через ураган «Доріан» на Багамах, повідомив прем’єр-міністр Багамських островів Губерт Мінніс.

«Доріан» спричинив повінь, позривав дахи з будинків та повалив дерева.

Базований у Маямі (США) Національний ураганний центр заявляє, що «надзвичайно сильний ураган «Доріан» все ще нерухомий і продовжує завдавати удару по острову Великий Багама». Максимальна швидкість вітру складає 209 кілометрів на годину. Зараз категорія урагану знижена з найвищої, п’ятої на четверту.

Через ураган «Доріан» в американських штатах Флорида, Південна Кароліна й Джорджія оголосили про часткову евакуацію.

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