Bloomberg: Трамп скасував поїздку до Польщі через ураган «Доріан», але поїхав грати в гольф

Президент США Дональд Трамп скасував поїздку до Польщі через ураган «Доріан», але поїхав грати в гольф, пише агентство Bloomberg.

За інформацією журналістів, 31 серпня президент провів кілька годин у приватному гольф-клубі на півночі штату Вірджинія.

Білий дім офіційно не підтверджує присутність Трампа у гольф-клубі. Втім, президентський преспул перебував поблизу в суботу.

Перед цим Трамп провів дві ночі в президентській резиденції Кемп-Девід у штаті Меріленд.

31 серпня і 1 вересня у Польщі відбувалися урочистості з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни. Саме там президент США мав зустрітися зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

29 серпня Білий дім повідомив, що Трамп скасував поїздку до Польщі через ураган «Доріан», який насувається на штат Флорида. Замість нього до Варшави прибув віцепрезидент Майк Пенс.

У розмові із Зеленським американець висловив підтримку Україні.

Наразі «Доріан» наближається до узбережжя США. Через це у Флориді, Північній Кароліні й Джорджії оголосили про часткову евакуацію.

Ураган має найвищу – п’яту – категорію небезпеки. Максимальна швидкість вітру сягає 290 кілометрів на годину.

Це другий за силою шторм в Атлантичному океані з 1950 року.