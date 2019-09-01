У Польщі вшановують роковини початку Другої світової війни

У Польщі, яка стала першою жертвою Другої світової війни, вшановують 80-і роковини її початку. В пам’ятних заходах беруть участь чільні керівники кількох десятків країн, серед них і президент України Володимир Зеленський; президента Росії Володимира Путіна не запросили.

Під час головних урочистостей у столиці Варшаві виступив, зокрема, віце-президент США Майк Пенс, який високо оцінив «характер, віру і рішучість» польського народу.

«Америка і Польща будуть і далі підтримувати всіх наших союзників у нашій спільній обороні. Америка і Польща також продовжать закликати наших союзників виконувати обіцянки, які ми дали одне одному», – сказав також Пенс, нагадуючи союзникам у НАТО вимогу Вашингтона повернутися до визначеного документами Північноатлантичного союзу рівня видатків на оборону, який багато країн попередніми роками значно занизили.

Президент Польщі Анджей Дуда, зі свого боку, заявив: «Ми пам’ятаємо. Ми мусимо пам’ятати, і саме тому ми тут».

«Ми зі вдячністю згадуємо всіх, хто боровся і віддав життя за вільний світ», – додав Дуда.

Уранці на іншій церемонії, в польському місті Велюнь, що 1 вересня 1939 року було зруйноване в перебігу першого бомбардування Другої світової війни, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр попросив у Польщі пробачення.

Виступаючи німецькою і польською мовами, він заявив: «Я схиляю голову перед жертвами нападу на Велюнь. Я схиляю голову перед польськими жертвами німецької тиранії. І я прошу вашого пробачення».

У відповідь Анджей Дуда, зокрема, засудив напад нацистської Німеччини на Польщу як «варварський акт» і заявив: «Ми не можемо забути про Другу світову війну, навіть коли відійдуть усі свідки, … щоб гарантувати: те, що сталося у Велюні і потім у багатьох інших місцях у Польщі й за її межами, ніколи не повториться».

У перебігу Другої світової війни, яка забрала життя загалом принаймні 50 мільйонів людей (за деякими оцінками, й до 80 мільйонів), Польща втратила шість мільйонів населення, серед них три мільйони польських євреїв.

Вторгнення німецьких військ до Польщі 1 вересня 1939 року позначило початок Другої світової війни.