Серед померлих від COVID-19 в Україні є 7 медпрацівників – ЦГЗ

Серед померлих внаслідок ускладнень, спричинених COVID-19, є сім медпрацівників, повідомив ввечері 14 квітня Центр громадського здоров’я.

Загалом в Україні від цієї хвороби померли 98 людей, 79% з яких мали тяжкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, легень й ожиріння, йдеться в повідомленні.

Наразі показник летальності COVID-19 складає 2,9%.

«Вісім осіб із числа померлих мали в анамнезі поїздки за кордон протягом останніх 14 діб до появи клінічних симптомів і лише в одному випадку було встановлено тісний контакт із підтвердженим випадком COVID-19. Серед померлих осіб – 7 медичних працівників. Середня тривалість від початку появи симптомів захворювання до настання смерті склала 12 діб. Всі пацієнти з числа померлих мали позитивний результат лабораторного дослідження методом ПЛР», – повідомили в ЦГЗ.

Станом на 14 квітня в Україні підтверджені 3372 випадки COVID-19, 119 людей одужали.