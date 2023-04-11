Уряд звільнив голову Бюро економічної безпеки

Кабінет міністрів звільнив директора Бюро економічної безпеки, повідомляє представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук 11 квітня.

«Уряд звільнив Вадима Мельника з посади Директора Бюро економічної безпеки», – заявив він.

Крім того, Кабмін звільнив заступницю голови Державної аудиторської служби Галину Вашеку.

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Бюро економічної безпеки було створене 2021 року, Вадим Мельник був його першим очільником.

У 2021 році проєкт Радіо Свобода «Схеми» виявив ймовірні порушення під час конкурсу на нового голову БЕБ.

Також журналісти розповідали, що ще до призначення на посаду, Вадим Мельник придбав квартиру в елітному районі Одеси удвічі дешевше за ринкову вартість. Сам він у коментарі журналістам заявляв, що «все – прозоро» і що така вартість квартири підтверджена офіційною оцінкою.