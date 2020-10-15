Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
15 жовтня 2020, Київ 22:10
Новини | Міжнародні

Президентка Єврокомісії пішла на самоізоляцію

Урсула фон дер Ляєн пішла на самоізоляцію, незважаючи на негативний тест на COVID-19

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн залишила засідання Європейської ради через годину після її початку, оголосивши, що йде на самоізоляцію.

«Мене щойно поінформували, що член мого офісу отримав позитивний тест на СOVID-19 цього ранку. Сама я отримала негативний результат тесту. Водночас як перестороги, я негайно залишаю Європейську раду, щоб піти на самоізоляцію», – написала вона у твітері.

За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 15 жовтня у світі виявили понад 38,7 мільйона інфікованих коронавірусом. Померли 1 094 591 людина, одужали більш ніж 26,7 мільйона людей.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG