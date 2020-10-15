Президентка Єврокомісії пішла на самоізоляцію

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн залишила засідання Європейської ради через годину після її початку, оголосивши, що йде на самоізоляцію.

«Мене щойно поінформували, що член мого офісу отримав позитивний тест на СOVID-19 цього ранку. Сама я отримала негативний результат тесту. Водночас як перестороги, я негайно залишаю Європейську раду, щоб піти на самоізоляцію», – написала вона у твітері.

За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 15 жовтня у світі виявили понад 38,7 мільйона інфікованих коронавірусом. Померли 1 094 591 людина, одужали більш ніж 26,7 мільйона людей.