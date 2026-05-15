Уряд скасовує обмеження на перетин кордону для всіх жінок

Це рішення стосується усіх жінок, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах та судах
Це рішення стосується усіх жінок, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах та судах

Кабмін скасовує обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, повідомила у телеграмі прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, це рішення стосується усіх жінок, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах та судах.

Читайте також: КМУ схвалив рішення щодо перетину кордону депутатками місцевих рад, що працюють на громадських засадах

З початком широкомасштабної збройної агресії РФ проти України та запровадженням в країні воєнного стану і загальної мобілізації було встановлено обмеження для військовозобов’язаних та призовників чоловічої статті віком від 18 до 60 років у праві на виїзд за кордон.

Також Правила перетину держкордону передбачають, що високопосадовці, представники органів держвлади, депутати місцевих рад мають право перетинати кордон на підставі рішень про службові відрядження.


