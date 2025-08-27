КМУ схвалив рішення щодо перетину кордону депутатками місцевих рад, що працюють на громадських засадах

Уряд 27 серпня ухвалив рішення, яке стосується жінок-депутаток місцевих рад, що працюють на громадських засадах, тепер вони зможуть безперешкодно перетинати держкордон під час воєнного стану. Про це заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Раніше навіть у законну відпустку вони не могли виїхати – щоб побачити рідних чи привезти допомогу для наших військових. Це обмежувало волонтерську діяльність і змушувало деяких складати мандат», – написала вона у телеграмі.



Свириденко додала, що зміни стосуються депутаток усіх рівнів рад, крім тих, хто отримує зарплату за свою роботу в органах місцевого самоврядування.

26 серпня уряд оновив порядок перетину державного кордону. Прем’єрка Юлія Свириденко заявила, що чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану. Ці зміни запрацюють наступного дня після офіційної публікації урядової постанови.

З початком широкомасштабної збройної агресії РФ проти України та запровадженням в країні воєнного стану і загальної мобілізації було встановлено обмеження для військовозобов’язаних та призовників чоловічої статті віком від 18 до 60 років у праві на виїзд за кордон.

Також Правила перетину держкордону передбачають, що високопосадовці, представники органів держвлади, депутати місцевих рад мають право перетинати кордон на підставі рішень про службові відрядження.