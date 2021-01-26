Юриста однієї з найбільших українських компаній-провайдерів судитимуть за держзраду – Офіс генпрокурора

Офіс генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно юриста однієї з найбільших українських холдингових компаній-провайдерів за фактом державної зради. Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

«За даними слідства, власник української компанії, яка надає спектр IT-послуг для великих корпоративних клієнтів, державних структур, провайдерів і операторів телекомунікацій, малого і середнього бізнесу та фізичних осіб, за попередньою змовою із юристом вказаної компанії та за пособництва громадянина РФ, підключили телекомунікаційні мережі вказаної юридичної особи до Системи оперативно-розшукових заходів», – йдеться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора пояснили, що ця система здійснює моніторинг та зберігання конфіденційних даних користувачів в інтернеті на території Криму в інтересах ФСБ Росії.

«Також IT-компанія надала доступ до мережі апаратно-програмного комплексу «Ревізор», що призначений для блокування доступу до інформаційних ресурсів, контенту та сайтів в мережі Інтернет, перелік яких визначено «Роскомнадзором», в тому числі офіційних державних інформаційних ресурсів України», – розповіли в пресслужбі.

В Офісі генпрокурора також зазначили, що розміщення цього обладнання та збереження на ньому інформації надає можливість Росії і окремим підрозділам ФСБ РФ та їх представникам отримати доступ до змісту спілкування та відомостей щодо місцезнаходження абонентів, які перебувають у Криму.

«Дана інформація використовується спецслужбами для виявлення та переслідування осіб, які не згодні зі зміною меж території України та окупацією Криму, а також для протидії законній діяльності правоохоронних та інших державних органів на території України», – мовиться в повідомленні.

Матеріали щодо власника компанії, який надавав іноземній організації допомогу у проведенні підривної діяльності проти України, виділили в окреме провадження. Досудове розслідування зупинили у зв’язку з розшуком підозрюваного, зауважили в Офісі генпрокурора.