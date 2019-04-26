У США росіянку Бутіну засудили до 18 місяців в’язниці

Суд у Вашингтоні вирішив засудити до 18 місяців ув’язнення російську громадянку Марію Бутіну за звинуваченням у тому, що вона діяла на території Сполучених Штатів Америки як незареєстрований агент Росії. Саме про такий термін просила сторона обвинувачення.

Згідно з рішенням суду, відразу після завершення терміну ув’язнення Бутіну депортують до Росії. Як очікують, вона перебуватиме під вартою до січня 2020 року, бо суд вирішив зарахувати до терміну ув’язнення той період, що Бутіна провела під вартою.

Обґрунтовуючи вирок, суддя заявив, що Бутіна виконувала розпорядження «російського чиновника» і діяла в інтересах російської влади – проти інтересів національної безпеки США. Прізвище чиновника не названи, проте з матеріалів процесу очевидно, що йдеться про колишнього заступника голови Банку Росії Олександра Торшина.

За словами судді, Бутіна не просто порушила правила реєстрації іноземних агентів, але відправляла інформацію про США в Росію «в той час, коли Росія втручалася у вибори в США», і робила це навмисно.

Сама Бутіна в останньому слові заявила, що не хотіла завдати нікому шкоди своїми діями, а хотіла «будувати мости між своєю батьківщиною і країною, яку полюбила». Вона визнала порушення закону зі свого боку і попросила про поблажливість.

Наприкінці 2018 року Бутіна визнала себе винною в тому, що діяла в США як незареєстрований іноземний агент.

Бутіна є засновницею російського руху «Право на зброю». Росіянку затримали в США 15 липня 2018 року і звинуватили в спробах налагодити контакт між республіканцями в США і представниками влади Росії.

У грудні 2018 року Бутіна визнала себе винною в змові проти США і погодилася співпрацювати зі слідством. На слуханнях вона заявила, що діяла під керівництвом офіційної особи з Росії та хотіла встановити контакти з республіканцями і Національною стрілецькою асоціацією США.

Сторона обвинувачення говорила про зв’язок Бутіної з колишнім російським законодавцем і членом керівництва російського Центрального банку Олександром Торшиним. За три місяці до арешту Бутіної Міністерство фінансів США запровадило проти Торшина фінансові санкції.

У Кремлі звинувачення проти Бутіної назвали «безпідставними».