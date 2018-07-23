Затримана у США росіянка мала «більш широкі контакти» – ЗМІ

Росіянка Марія Бутіна, обвинувачена у США в роботі «російським агентом», підтримувала більш широкі контакти з високопоставленими чиновниками у Вашингтоні, ніж було відомо раніше, повідомляє Reuters.

За повідомленням, у 2015 році вона брала участь у зустрічах запрошеного російського чиновника з двома представниками керівництва Федеральної резервної системи і Міністерства фінансів США. Йдеться про тодішнього віце-голову Федеральної резервної системи Стенлі Фішера і заступника міністра фінансів з міжнародних питань Натана Шитса.

Бутіна приїхала в США в квітні 2015 року разом з Олександром Торшиним, який тоді був заступником голови Центрального банку Росії. На зустрічах з Фішером і Шитсу вони обговорювали американсько-російські економічні відносини при адміністрації колишнього президента Барака Обами.

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Ці зустрічі, про які раніше не повідомляли, свідчать про ширше коло високопоставлених осіб серед американських політиків і груп особливих інтересів, з якими Бутіна намагалася налагодити контакти.

Зустрічі з Фішером і Шитсу були організовані Центром національних інтересів – вашингтонської аналітичною організацією, що працює в сфері зовнішньої політики, яка часто відстоює проросійські позиції, повідомляє «Голос Америки».

29-річну студентку університету у Вашингтоні Марію Бутіну затримали 15 липня. Їй інкримінують незадекларовані дії як лобіста на користь іноземного уряду. Самі по собі такі дії порушенням не є, якщо особа офіційно зареєструється як «іноземний агент».

Прокурори звинувачують Бутіну у підтриманні зв'язків з американськими політиками й політичними організаціями під керівництвом високопосадовця Центробанку Росії Олександра Торшина. Сам Торшин перебуває під санкціями через зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним.

Торшин, який є непублічною особою, наразі не прокоментував справу. Адвокат Бутіної Роберт Дрісколл стверджує, що вона не є російським агентом.

МЗС Росії вимагає звільнити росіянку.