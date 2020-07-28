Третина музеїв США може не відкритися після пандемії

Третина американських музеїв, 12 тисяч організацій, закрилися в зв’язку з епідемією коронавірусу. За даними Американського альянсу музеїв (ААМ), що об’єднує не менше 35 тисяч організацій, всі вони виявилися у важкому фінансовому становищі, повідомляє «Голос Америки».

Автори спеціального дослідження, проведеного ААМ, опитали у червні цього року директорів 760 музеїв.

Президент і генеральний директор Aльянсу музеїв Лора Лотт заявила, що музеї після введення обмежувальних заходів, відразу перестали отримувати доходи. За її оцінкою, «багато з них ніколи не відновляться».

У 90 відсотків музеїв наявних резервів вистачить на підтримку роботи не більше ніж на 12 місяців. 56 відсотків музеїв зможуть продовжувати свою діяльність не більше півроку. Одна третина директорів музеїв припускають, що вони не зможуть протриматися більше 16 місяців без фінансової допомоги.

У США станом на 27 липня виявили майже 4,3 мільйона інфікованих коронавірусом, від COVID-19 померли 148 298 людей, одужали майже 1,8 мільйона.