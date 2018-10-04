США розслідують відмивання російських грошей через Danske Bank

У Сполучених Штатах розслідують кримінальну справу у зв’язку зі ймовірним відмиванням мільярдів доларів через естонську філію данського Danske Bank.

4 жовтня Danske Bank повідомив, що отримав від Міністерства юстиції США запит про надання інформації у справі. У банку заявили, що будуть співпрацювати зі слідством. Раніше схоже розслідування відкрили також у Великій Британії.

За підсумками внутрішнього розслідування Danske Bank, результати якого були опубліковані минулого місяця, загальна сума підозрілих транзакцій, що здійснювалися через естонську філію з 2007 по 2015 роки, оцінюється у більш ніж 200 мільярдів доларів.

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Йдеться, в тому числі, про гроші з Росії й інших країн колишнього СРСР. Засновник фонду Hermitage Capital Вільям Браудер, зокрема, вважає, що естонський підрозділ Danske Bank був одним з основних каналів виведення грошей із російського бюджету в шахрайській схемі, яку розкрив померлий у московському СІЗО юрист фонду Сергій Магнітський.

Центр дослідження корупції й організованої злочинності (OCCRP) також стверджував, що у схемах із відмивання грошей брав участь двоюрідний брат президента Росії Ігор Путін.